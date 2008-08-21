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В Минске настоящий всплеск жалоб на качество продовольственных товаров

21 августа 2008 16:33
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Число негативных обращений, по сравнению с прошлым годом, в общество защиты прав потребителей уже выросло вдвое. Специалисты-гигиенисты за семь ушедших в календарь месяцев прямо с прилавков отнесли в лабораторию почти 1,5 образцов продажной еды. Непригодными для жизни из них оказалось больше сотни.

Негативный глас народа и экспертов, в основном, сетует на рыбные консервы, молочное и пресловутую колбасу. И дело тут зачастую вовсе не в производителе. У экспертов стопками расписаны случаи, когда владельцы магазинов, к примеру, покупают холодильник на 300 килограммов, а продуктов заказывают в три раза больше, которые потом могут неделю томиться в коридорах складских помещений.
# общество

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