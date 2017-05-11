В Минске намерены усилить контроль за землепользованием
Новости Беларуси.. С начала года в мошенничестве уличили около 70 нерадивых собственников.
За нарушение закона виновные поплатились больше чем 20 тысячами рублей.
Крупная сумма пополнила городской бюджет. Как правило, владельцы грешат самовольным занятием участков. Провинившимся грозит штраф до 6 тысяч 900 рублей. Кроме того, за просроченную аренду земли хозяевам придётся уплатить штраф и налог в 10-тикратном размере.
Ирина Соболева, начальник отдела землеустроительной службы Мингорисполкома:
Земельный участок был самовольно занят и построен там двухэтажный дом. Граждане, которые проживали в этом доме,
даже об этом не знали.
Когда мы их вызвали в службу, документов не на землю, ни на строение не оказалось. В настоящее время ведётся разбирательство по этому поводу.
Тем временем приобрести недвижимость всего за 23 рубля в Минске можно будет в начале лета.
Фонд государственного имущества выставляет один лот в виде шести зданий на улице Корженевского. Покупатель получит его в аренду без аукциона и затрат на договор. Предпочтение отдают купцу, который планирует развивать на этой территории производственный бизнес, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.