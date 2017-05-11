В Минске намерены усилить контроль за землепользованием

Крупная сумма пополнила городской бюджет. Как правило, владельцы грешат самовольным занятием участков. Провинившимся грозит штраф до 6 тысяч 900 рублей. Кроме того, за просроченную аренду земли хозяевам придётся уплатить штраф и налог в 10-тикратном размере.

За нарушение закона виновные поплатились больше чем 20 тысячами рублей.

Новости Беларуси.. С начала года в мошенничестве уличили около 70 нерадивых собственников.

Ирина Соболева, начальник отдела землеустроительной службы Мингорисполкома:

Земельный участок был самовольно занят и построен там двухэтажный дом. Граждане, которые проживали в этом доме,

даже об этом не знали.

Когда мы их вызвали в службу, документов не на землю, ни на строение не оказалось. В настоящее время ведётся разбирательство по этому поводу.