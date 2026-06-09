В Минске наградили победителей XXXII Республиканского конкурса научных работ

Среди тех, чья разработка получила высшую оценку, – аспирант БГТУ Алексей Беляков. Он на протяжении пяти лет создавал малогабаритный трактор с электросиловым приводом. Эта компактная машина – находка для теплиц и лесных питомников. Крупную технику там использовать нельзя из-за габаритов и выхлопов, а электротрактор работает тихо и экологично.

Алексей Беляков, аспирант Белорусского государственного технологического университета:

У нас получился этот трактор с уже проведенными испытаниями. То есть были проведены испытания навесного технологического оборудования, в том числе как пассивного, так и активного. И в целом была проведена оптимизация работы трактора с выбором параметров, обоснованием этих параметров.

В 2026 году в масштабном проекте приняли участие представители 53 вузов страны, которые заявили более 2 тысяч 900 работ. На конкурсе презентовали сложнейшие разработки – от фундаментальной химии до новейших биотехнологий. Отдельно в программе выделили блок гуманитарных наук, где студенты представили глубокие исследования в области истории, социологии и права. По итогам всех этапов лучшими были признаны 60 участников.