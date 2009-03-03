В Минске наградили победителей первого республиканского конкурса "Женщина года"

Обладательниц званий определяли в 10 номинациях. Всего женщинами этого года признано 10 белорусок.

Самых инициативных, умных, душевно стойких и трудолюбивых белорусских женщин награждали в преддверии 8 Марта. Все они победительницы. Претенденток на это почетное звание выбирали в районных и областных женских организациях. Оказалось, что для одних победа – это лидерство и карьерный рост, для других – воспитание детей.

Остров слез для Людмилы Адамовой – место до боли родное. Она здесь бывает и в праздники, и в будни, одна и с другими матерями, у которых война забрала детей. Ее сын Игорь, молодой талантливый переводчик, погиб в Афганистане в 81-м. Ему было всего 19. Решиться на второго ребенка было непросто. Но врачи сказали, что только новая жизнь вернет ее к жизни. Из Москвы семья переехала в Минск, и здесь решили все начать заново. Родился сын Илья, и спустя годы Людмила Петровна нашла свое призвание – она возглавила общественное объединение "Память и долг". Помогает другим матерям.

"За женское мужество" – так называется премия, которой удостоена Людмила Адамова. Таких сильных духом, умных и красивых женщин, как она, в большом зале Национальной библиотеки собралось сегодня много. Накануне 8 Марта впервые в Беларуси вручали премию "Женщина года". "За лидерство и успешное руководство", "За развитие женского движения", "За воспитание детей", "За благотворительность и милосердие" – всего 10 номинаций. Вернее только десять. Список лучших женщин можно продолжать бесконечно, ведь их выбирали по всей стране. Почетного звания "Женщина года" удостоены 50 белорусок. В 2009 будут новые имена. А значит у деловых и творческих есть стимул для поиска и побед.