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В Минске наградили лучших военнослужащих: 17 активистов БРСМ получили грамоты и благодарности

18 февраля 2016 13:27
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Новости Беларуси. В преддверии Дня защитника Отечества в Минске наградили лучших военнослужащих. 17 активистов БРСМ получили грамоты и благодарности. Трое из них стали обладателями знамени доблести. Молодые люди на протяжении года принимали активное участие в общественной жизни и гражданско-патриотических мероприятиях. Внесли немалый вклад и в проведении республиканской благотворительной акции «Наши дети». Молодое поколение военных пришли поздравить и ветераны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Илья Юруть, курсант Военной академии Республики Беларусь:
Приглашение получить награду пришло неожиданно. Я этому очень обрадовался. Я неоднократно побеждал и участвовал в внутриакадемических мероприятиях, также в мероприятиях, проводимых между вузами. Полученная награда будет стимулом для дальнейшей деятельности и стимулом для новых начинаний.

Дмитрий Круковский, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады Витебска:
Мне очень приятно здесь присутствовать, получить нагрудный знак и грамоту. Конечно, служить нравится. В дальнейшем, думаю, продолжить свою службу по контракту.    

# общество # Фотофакт # Госнаграды

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