В Минске наградили лучших деятелей отечественного киноискусства

Новости Беларуси, Минск. Лучшие из лучших получили нагрудные знаки и грамоты за вклад в развитие культуры.

Иван Павлов, кинорежиссер:

После чувства радости будет чувство ответственности. Ведь уже следующее кино, когда будут делать, будут пристальнее смотреть. Смотрят же на других режиссеров – вот он получил когда-то награду.

Дополнительным импульсом в развитии белорусского кинематогрофа послужит указ Президента, который вступит в силу с нового года. Он позволит создать конкуренцию, так как деньги будут выделяться на конкурсной основе. К тому же, белорусская киноиндустрия станет максимально открытой для международного сотрудничества и привлечения частного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Сильванович, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Я думаю, что динамики добавиться, потому что конкурентная борьба позволит точнее понять плюсы и преимущества той или иной стороны, того или иного кинопроекта. Я думаю, что динамика в 2012 году будет расширяться.