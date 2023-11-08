В Минске наградили 200 самых талантливых школьников столицы

На торжественную церемонию пригласили ребят, которые достигли высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности. Это участники городских олимпиад, конкурсов и соревнований. Стоит отметить, что в минувшем учебном году по наградам учащиеся Минска превзошли результаты последних лет. Поэтому было решено увеличить количество премий вдвое. Раньше награды вручали сотне ребят.

Никита Пранович, учащийся гимназии № 43: Я получил свою премию за спортивные достижения – участвовал в олимпиаде по физкультуре, также в спортивных мероприятиях. Очень рад, что мой труд поощряется. Это очень приятно.

Варвара Тополь, учащаяся Минского государственного колледжа: Получила премию за победу в городском этапе конкурса «Лидер года». Для меня подобная награда в виде премии не впервые, однако все равно было очень радостно.

Ольга Савченко, учитель гимназии № 39:

Смотря в радостные глаза своих учащихся, я вижу в них дальнейшую мотивацию, что они благодарны, что они были замечены. Их достижения не остались в стороне.

Денежные награды – это отличный стимул для школьников достигать новые высоты. К слову, с этого года размер премии увеличился вдвое: теперь это 370 рублей! Напомним, финансовую поддержку талантливой молодежи в нашей стране оказывают с 1997 года.