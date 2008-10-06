В Минске начинается месячник по благоустройству

Уборка листвы, высадка деревьев и кустарников. А также ремонтные работы во дворах. Для целого ряда мероприятий озеленители открыли второе дыхание. Вскоре специалисты планируют привлечь и самих минчан.

Шелест листвы до жителей столичного района Уручье доносится уже целую неделю. И не смолкнет еще долго. Чтобы высадить деревья и кустарники надо подготовить почву. На это у сотрудников «Зеленстроя» еще целый месяц. Несмотря на начало, на их счету уже - 10% территории.

В другой точке благоустраивают дворы - неухоженность здесь энергично ровняют с землей. Газоны очертят новым бордюром, где надо – положат плиточное покрытие и «залатают» ямы на дорогах. Как только работу над газоном завершат, вес силы озеленители бросят на игровые площадки. Здесь детей военного городка ожидает сюрприз – горки, качели и прочее оборудование примут новые архитектурные формы. Сейчас художники активно работают над этим проектом.

Такие работы проводят по всему городу и с начала весны. Теперь у «благоустройства» открылось второе дыхание. Логическое завершение золотой осени озеленители видят в пропорциональном соотношении. 3,5 тысяч деревьев на 7000 гектар площади.

Самих минчан к работе во дворах специалисты планируют привлечь 18 и 25 октября. Ведь наводят порядок здесь в первую очередь чтобы в порядке было их настроение. Во имя этого и выходной день можно сделать субботником.

