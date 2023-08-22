В Минске начинает работу международный экологический форум

Новости Беларуси. Международная специализированная выставка Ecology Expo начинает сегодня, 22 августа, работу в Минске. До четверга эта площадка уже второй раз собирает тех, кто готов презентовать отечественные и зарубежные инновационные производственно-технологические достижения в области охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.