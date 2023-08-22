В Минске начинает работу международный экологический форум
Новости Беларуси. Международная специализированная выставка Ecology Expo начинает сегодня, 22 августа, работу в Минске. До четверга эта площадка уже второй раз собирает тех, кто готов презентовать отечественные и зарубежные инновационные производственно-технологические достижения в области охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бережливое отношение к ресурсам, правильное обращение с отходами, повышение экологической культуры населения и ответственности бизнеса – на это в данном вопросе ориентирует Президент.
Форум позволит поделиться передовым опытом развития зеленых технологий, получить экспертную оценку по актуальным проблемам экологии и установить новые контакты. Запланирована обширная выставочная и деловая программа, проведение диалоговых площадок по вопросам развития экономики замкнутого цикла, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.