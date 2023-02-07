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В Минске начался суд над телефонными мошенниками

07 февраля 2023 06:09
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В Минске начался суд над телефонными мошенниками. Под видом работников банка или правоохранителей фигуранты дела звонили жертвам, утверждая, что кто-то получил доступ к их банковскому счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начался суд над телефонными мошенниками-1

И чтобы клиент не потерял деньги, нужно выполнить определенные действия. Однако вместо помощи владельцы карт лишались своих сбережений. За полгода злоумышленникам удалось обмануть 250 белорусов. Сумма причиненного ущерба – более полумиллиона рублей. Сейчас на скамье подсудимых пять человек. Иные фигуранты кибергруппы пока не установлены, часть из них находится за рубежом. Уголовные дела возбуждены по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» и «хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации».

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# Интернет-мошенничество # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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