В Минске начался демонтаж центральной городской елки

Этот процесс займет несколько дней. Сначала электрики снимут гирлянды, затем синтетические хвойные ветви, в последнюю очередь будет убран каркас елки. Сегодня также начнется демонтаж и всех остальных елок в городе, а также праздничной новогодней иллюминации. Всего же в нынешнем году столицу украшали восемь искусственных елок вместо шести, как в прошлом году. Самая высокая из них - на Октябрьской площади выросла до 35 метров. Количество же живых празднично оформленных новогодних елок, установленных на улицах и площадях столицы, превысило 1,5 тысячи.