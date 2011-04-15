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В Минске начались выплаты матпомощи семьям погибших в результате теракта в минском метро

15 апреля 2011 11:05
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В комиссию Мингорисполкома поступили первые заявления от родственников погибших. В ближайшее время будет принято решение о зачислении денежных средств на банковский счет двух заявителей.

Также поступили заявления от трех пострадавших. Решение о предоставлении материальной помощи будет принято после заключения судмедэкспертизы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, семьям погибших выплатят по 1000 базовых величин. Одна составляет 35 тысяч рублей. Тем, кто получил тяжкие телесные повреждения, – по 100 базовых величин, менее тяжкие – 50 базовых величин, легкие телесные – 20 базовых величин.

При установлении инвалидности: до 400 базовых – инвалидам 1 и 2 группы и 200 величин – инвалидам 3 группы.

# общество # происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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