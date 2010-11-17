В Минске начались суды над нежелающими служить в армии

Всего в районные прокуратуры города направлено около 260 материалов на минчан-уклонистов. Отметка о непогашенной судимости долгое время будет мешать в жизни. Государственные учреждения и солидные коммерческие структуры не горят желанием принять их на работу. Даже получение кредита в банке становится проблематичным.

На прошлой неделе открытое заседание суда Московского района проходило в частном учреждении образования «БИП — Институт правоведения» в присутствии студентов дневного отделения юридичес­кого факультета. Приговор четверым уклонистам в возрасте от 19 до 24 лет не был излишне мягким. Одному назначен штраф в размере 90 базовых величин (3.150.000 рублей), по 80 базовых величин (2.800.000 рублей) должны будут заплатить трое остальных, сообщает ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

Через год, когда она будет снята, работники военкомата вновь пришлют им повестки.

С 1 января 2008 года действует банк данных о гражданах, право которых на выезд из Республики Беларусь временно ограничено Министерством обороны. В нем содержатся сведения о тех, кто избегает встречи с работниками военных комиссариатов.