В Минске начали работу овощные ярмарки и школьные базары на открытых площадках

Оценить первый урожай и запастись витаминами минчане смогут на открытых площадках у Национальной библиотеки и Минского ледового дворца.

А у родителей школьников есть еще одна возможность подготовиться к новому учебному году. Масштабный школьный базар пройдет 26 августа у Дворца спорта.

Торговые точки обещают широчайший ассортимент и привлекательные цены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В ярмарке примут участие как представители торговых организаций, так и представители промышленных предприятий.

С концерном «Беллегпром» достигнута договоренность о снижении уровня цен в среднем на 5% по сравнению с ценами, сформировавшимися сегодня в торговой сети.