В Минске начали работу овощные ярмарки и школьные базары на открытых площадках

А у родителей школьников есть еще одна возможность подготовиться к новому учебному году. Масштабный школьный базар пройдет 26 августа у Дворца спорта.
Торговые точки обещают широчайший ассортимент и привлекательные цены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
В ярмарке примут участие как представители торговых организаций, так и представители промышленных предприятий.
С концерном «Беллегпром» достигнута договоренность о снижении уровня цен в среднем на 5% по сравнению с ценами, сформировавшимися сегодня в торговой сети.