В Минске начала работу Комиссия по правам человека СНГ

Комиссия по правам человека СНГ начала свою работу в Минске. В составе представители семи стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 29 ноября, состоялось первое заседание на фоне деградации международных защитных механизмов, дискриминации, разрушения памятников и систематического нарушения Всеобщей декларации прав человека.

Комиссия будет вырабатывать новые инструменты по защите прав и свобод граждан. В первую очередь, вносить предложения по совершенствованию законодательства. Она также станет площадкой для обмена опытом между странами.

Евгения Парамонова, п редставитель Беларуси в Комиссии по правам человека СНГ, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси: Комиссия – это дополнительный инструмент консолидации усилий на пространстве Содружества Независимых Государств по продвижению и защите прав человека, выработке новых, дополнительных мер.

Умед Бобозода, п редставитель Таджикистана в Комиссии по правам человека СНГ, у полномоченный по правам человека (Таджикистан): Мы ожидаем обсуждения различных тем, касающихся прав человека. Защита прав лиц с инвалидностью, мигрантов – очень актуальные темы.

Татьяна Москалькова, представитель России в Комиссии по правам человека СНГ, уполномоченный по правам человека (Россия):

Очень хотелось бы, чтобы эта комиссия, которая наделена правом представлять главам государств ежегодно свои доклады, могла дать оценку состоянию защищенности прав человека в государствах, дать рекомендации органам власти.

Работа комиссии станет важным шагом для повышения гарантий прав и свобод человека. Первые шаги к поставленным целям сделали уже на первой встрече. В ходе заседания участники приняли правила процедуры Комиссии, а также утвердили план работы.