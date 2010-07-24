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В Минске на выходных движение транспорта будет ограничено

24 июля 2010 13:41
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Пока на улице Серова заменят участок тепломагистрали, транспорт поедет в объезд.

Ограничения ждут водителей и на улице Ангарской — ремонт идет на участке от Партизанского проспекта до улицы Артема.

Исключить из маршрута придется и улицу Филатова.

Лучше объехать и участок улицы Кижеватова — от Брилевской до  Осиповичской.

Кроме того, 24 июля парад мотоциклистов с часа дня периодически будет перекрывать движение по маршрутуМКАД - проспект Независимости - проспект Победителей - МКАД.

А в воскресенье пройдут праздничные мероприятия в честь Дня пожарной службы. Во время парада спецтехники с 10.00 будет ограничено движение транспорта в районе проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до Площади Победы.

# общество

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