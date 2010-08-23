В Минске на ул. Калиновского создана спецплощадка для детей-инвалидов

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления социальной поддержки населения Мингорисполкома Галина Гриб.

Как программа «Безбарьерная среда» реализуется в Минске?

Разработана программа «Безбарьерная среда» — она рассчитана до конца 2010 года. Уже есть планы на 2011-2015 годы, включающие доработку множества объектов с конкретным адресом, где должна быть безбарьерная среда.

Приведу пример. В Минске на ул. Калиновского в районе домов 44 и 46 создана площадка для детей-инвалидов.

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