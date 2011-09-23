В Минске на площади Независимости прошла акция «Антитабачный Минск»

А тем, кого не испугала сумма штрафа за правонарушение, организаторы флэш-моба предложили задуматься над ущербом не кошельку, а здоровью.
Экспресс-лекции и тематические флаеры с полезными советами оказались как никогда кстати. Оставить вредные привычки за границей антитабачной зоны пообещали даже нарушители со стажем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Жительница Минска:
Все, больше не буду. Извините.
Организатор акции:
Некурящим людям остается только ходить в противогазах рядом с теми, кто курит.