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В Минске на Октябрьской площади начали монтировать светящиеся шары

28 ноября 2016 16:52
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Новости Беларуси. Праздничным игрушкам еще предстоит занять свои места на новогодних елках, однако самые крупные в городе образцы таких украшений уже замечены на Октябрьской площади. Начался монтаж полюбившихся минчанам и гостям столицы светящихся шаров.

А значит скоро в лентах социальных сетей и семейных альбомах добавится фото с новогодними достопримечательностями Минска.

Также возвращаются и остальные праздничные элементы освещения около главной елки страны. Это фигуры на мачтах в виде шаров и гирлянд. Планируется, что к новому свето-динамическому оформлению самой зеленой красавицы приступят уже к концу текущей недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Новый год

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