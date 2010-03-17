В Минске на один депутатский мандат претендует более пяти человек

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина подвела итоги этапа выдвижения потенциальных кандидатов в депутаты местных советов.

Более 25 тысяч человек выдвинуты кандидатами в депутаты местных советов. Сегодня глава Центризбиркома Лидия Ермошина подвела итоги этапа выдвижения потенциальных кандидатов. В целом конкуренция среди них выше, чем на предыдущих выборах в 1999, 2003 и 2007 годах.

Больше претендентов стало в сельских советах. Сбор подписей - самый распространенный способ выдвижения. Им воспользовались более половины кандидатов. Треть выдвиженцев - от трудовых коллективов. Политические партии представили вдвое больше кандидатов.

Лидия Ермошина, глава Центризберкома:

В этом году 13 политических партий участвуют в выдвижении депутатов. В 2007 году 8, хотя политических партий тогда было гораздо больше. То есть партии оценили те преимущества, которые им дали изменения в избирательном законодательстве и выдвинулись таким способом.

Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов 26 созыва завершилось. Проверка поданных документов продлится до 25 марта. С момента регистрации стартует предвыборная агитационная компания.