В Минске на базе войсковой части проходят учебные сборы подразделений спецназа

10 дней в боевых условиях. Зачистка местности, освобождение заложников, полоса препятствий - все для того, чтобы любая экстремальная ситуация не стала внештатной.

Они не знают усталости и страха. И выполняют учебные задания как боевые. Операции по задержанию преступников, зачистка местности, преодоление полосы препятствий - все это лишь малая часть поставленных задач.

Учебные сборы спецназа в республике проходят впервые. Свыше 200 военнослужащих в течение 10 дней готовят к действиям в экстремальных ситуациях. Причем навыки солдаты отрабатывают как самостоятельно, так и в составе подразделений.

Самый сложный элемент учений - захват здания с террористами. Подразделения действуют по строго намеченному плану. Сначала выработать стратегию, потом действовать.

