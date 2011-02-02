В Минске на базе внутренних войск открылся новый многофункциональный спорткомплекс

Одновременно здесь могут заниматься 300 человек. В первую очередь, в спорткомплексе будут тренироваться военнослужащие. Однако заниматься спортом здесь могут и гражданские – в секции по боевым искусствам записаны дети. Кроме этого, на новой площадке можно проводить соревнования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Валерий Гайдукевич, командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
В первую очередь, мы приглашаем детей военнослужащих.
Обязательно будем проводить соревнования по разным видам спота. База позволяет проводить на достаточно высоком уровне.