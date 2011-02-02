Прямой эфир

В Минске на базе внутренних войск открылся новый многофункциональный спорткомплекс

02 февраля 2011 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На двух этажах разместился зал для игровых видов спорта, комнаты с тренажерами и самым современным оборудованием, есть татами и ринг.

Одновременно здесь могут заниматься 300 человек. В первую очередь, в спорткомплексе будут тренироваться военнослужащие. Однако заниматься спортом здесь могут и гражданские – в секции по боевым искусствам записаны дети. Кроме этого, на новой площадке можно проводить соревнования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Гайдукевич, командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
В первую очередь, мы приглашаем детей военнослужащих.
Обязательно будем проводить соревнования по разным видам спота. База позволяет проводить на достаточно высоком уровне.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 февраля 2011 12:29

Уровень воды в Припяти и на отдельных участках Немана, Вилии и Сожа поднимается до 12 сантиметров в сутки

02 февраля 2011 12:23

Белорусские турфирмы возвращают клиентам деньги за несостоявшиеся туры в Египет

В Минске вручили государственные награды за честный многолетний труд и высокий профессионализм
02 февраля 2011 12:19

В Минске вручили государственные награды за честный многолетний труд и высокий профессионализм