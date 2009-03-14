Прямой эфир

В Минске маршрутки остаются самым небезопасным общественным транспортом

14 марта 2009 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Они первые в списке аварийности. Реже в ДТП попадают автобусы, троллейбусы и трамваи. За год число происшествий с участием общественного транспорта значительно снизилось: 30 нештатных ситуаций в прошлом году против 35 в 2007-ом. Четверть всех пострадавших получили травмы в метро. В основном, подземка притягивает склонных к суицидам. Повысить безопасность наземного транспорта могут лицензирующие органы. По рекомендации специальных комиссий они могут лишить права заниматься перевозками те компании, которые допускают аварии. Прежде всего, это касается маршрутных такси.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
14 марта 2009 17:37

86 лет исполнилось сегодня Дому-музею 1-го съезда РСДРП

14 марта 2009 17:36

В Беларуси в этом году переносится рабочий день с понедельника 27 апреля на субботу 25

14 марта 2009 15:23

Паспортный день в Советском районе столицы