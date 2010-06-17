В Минске лишь треть авто имеют места для постоянной парковки

На вопросы минчан отвечает заместитель начальника ГАИ Минска Вадим Гаркун.

ВОПРОСЫ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

В последнее время стало мало парковок. Забиты все подъезды во дворы.

Негде парковать машину, причем практически везде — во дворе, возле офиса, в городе, в центре...

Я на машине в свой двор приезжаю и никогда не могу ее поставить.Вы в любой двор войдите и посмотрите. Вижу авто и с брестскими, и с могилевскими номерами. К тому же, еще и ржавые машины стоят, по три года... Есть же какие-то постановления Мингорисполкома, что их надо эвакуировать. Никто этим не занимается!

Вадим Гаркун: Сегодня в Минске зарегистрировано 700 тысяч единиц транспортных средств. Парковочными местами для постоянного хранения обеспечена примерно их треть. В сутки на улицы и дороги Минска заступает 200 сотрудников дорожно-патрульной службы. К тому же, ситуация с местами для парковки усугубляется тем, что в Минск, как в столицу страны, приезжает много людей из регионов на личных автомобилях.