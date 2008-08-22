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В Минске изменяется движение троллейбусов в районе улицы Щорса

22 августа 2008 10:37
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Это связано с проведением строительно-монтажных работ в районе перекрестка с проспектом Дзержинского. Так, сегодня 12-й, 36-й, 40-й, 53-й троллейбусные маршруты будут работать до 12 ночи. Завтра 36-й, 40-й и 53-й троллейбусы поедут с семи утра. Для удобства пассажиров с 11-ти вечера 22-го до 8-ми утра 23-го августа увеличат количество автобусов 49-го, 57-го, 63-го, 74-го и 75-го маршрутов. Троллейбусные – 12-й и 23-й на два дня закрываются. По этому маршруту пойдет временный 163-й автобус. 12-й троллейбус с 25-го по 30-е августа проследует со стороны диспетчерской станции Карастояновой до транспортной развязки проспекта Дзержинского с проспектом Жукова.
# общество

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