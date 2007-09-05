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В Минске изменяется движение городского транспорта

05 сентября 2007 10:39
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С 5 по 8 сентября изменяется движение городского транспорта в районе улицы Куйбышева. Троллейбусы №12, №40 и №19 проследуют по улицам Немига, Богдановича, площади Бангалор в обоих направлениях. Маршрут автобуса №24 пройдет по улицам Немига, Богдановича, Купалы, Куйбышева, Киселева, проспекту Машерова в обоих направлениях. Изменится и движение автобусов №18 и №39. Для удобства пассажиров количество автобусов, работающих на маршруте № 24, будет увеличено.
# общество # общество

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