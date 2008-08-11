В Минске из-за ремонтных работ временно ограничено движение по улице Интернациональной

Реставрация дорожного полотна на этом участке займет не более двух недель. В связи с этим ГАИ рекомендует водителям объезд по маршрутам Купалы-Богдановича или Энгельса-проспект Независимости. Также продолжаются работы на улице Кальварийской, Машерова, Богдановича, Якуба Коласа и на проспекте Пушкина. А вскоре движение будет частично перекрыто на Сторожевской и Янки Купалы. Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям исключить данные участки дорог из своего маршрута.