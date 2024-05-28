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В Минске из окна 11-го этажа выпала полуторагодовалая девочка. Ребёнок погиб на месте

28 мая 2024 18:59
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Из окна столичной многоэтажки 28 мая выпала полуторагодовалая девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте. Трагичный случай произошел во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске из окна 11-го этажа выпала полуторагодовалая девочка. Ребёнок погиб на месте-1

По данным Следственного комитета, малышка находилась в комнате с открытым окном. Взобравшись на диван, а затем на подоконник, девочка оперлась на москитную сетку. Потеряв равновесие, ребенок выпал из 11-го этажа дома.

В Минске из окна 11-го этажа выпала полуторагодовалая девочка. Ребёнок погиб на месте-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Стоит отметить, что мама находилась в комнате рядом с девочкой и отвлеклась буквально на минуту. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета города Минска по данному факту проводится проверка. Следователи в очередной раз обращают внимание родителей на недопустимость оставления маленьких детей вне зоны видимости даже на короткий промежуток времени. Помните, что москитные сетки на окнах не предназначены для предотвращения падения детей.

В Минске из окна 11-го этажа выпала полуторагодовалая девочка. Ребёнок погиб на месте-7

Это уже не первый случай падения детей из окон. Основная причина подобных ЧП в том, что взрослые оставляют детей без присмотра. Малышам интересно увидеть, что происходит на улице. Свешиваясь из окна или опираясь на москитную сетку, они не чувствуют опасности – как итог теряют равновесие и падают.

# ЧП # общество # Новости Минска и Минской области

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