В Минске из окна 11-го этажа выпала полуторагодовалая девочка. Ребёнок погиб на месте

Из окна столичной многоэтажки 28 мая выпала полуторагодовалая девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте. Трагичный случай произошел во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По данным Следственного комитета, малышка находилась в комнате с открытым окном. Взобравшись на диван, а затем на подоконник, девочка оперлась на москитную сетку. Потеряв равновесие, ребенок выпал из 11-го этажа дома.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Стоит отметить, что мама находилась в комнате рядом с девочкой и отвлеклась буквально на минуту. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета города Минска по данному факту проводится проверка. Следователи в очередной раз обращают внимание родителей на недопустимость оставления маленьких детей вне зоны видимости даже на короткий промежуток времени. Помните, что москитные сетки на окнах не предназначены для предотвращения падения детей.