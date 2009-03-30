В Минске идет борьба за олимпийское золото?

В столицу на республиканскую олимпиаду по учебным предметам приехала интеллектуальная элита со всей Беларуси.

В этом году рекордное количество участников - около полутора тысяч. Победители представят нашу страну на международном уровне. Горячее время для олимпиадников начинается завтра, сегодня же ребята знакомились с конкурентами и принимали напутственные слова.

От серебряной медали на международной олимпиаде по биологии в Индии Антон Ковалевский до сих пор в нирване. В прошлом году он вспомнил все по биохимии, ботанике, зоологии и обошел 220 конкурентов. Другие, возможно бы, расслабились. Антон даже на общение с живой природой не отвлекается. Усиленно готовится к золоту. Разминка перед серьезным боем-республиканская олимпиада.

В этом году в Республиканской олимпиаде рекордное количество участников - около полутора тысяч. Интеллектуальную элиту чуть вместил даже Дворец Республики. Пока организаторы знакомят с современными образовательными программами, участники знакомятся с конкурентами. А заодно обсуждают задания, многие из которых, как показывает практика, совсем не из школьной программы.

Республиканская олимпиада пройдет по 16 учебным предметам. Победители представят страну на международных олимпиадах. Только в прошлом году мы привезли 2 золотые, 8 серебряных и 2 бронзовые медали. Таким образом вошли в восьмерку лучших. Интеллектуальному урожаю специалисты не удивляются, как и тому что, победители международных олимпиад без экзаменов предпочитают поступать не в зарубежные, а в отечественные вузы. Студент геофака Артем Сахаревич - не исключение. Фаворит международной олимпиады по географии в фаворе и на факультете.

Горячее время для участников олимпиады начнется уже завтра. За несколько часов им предстоит вспомнить то, что учили годами. Здоровая конкуренция, говорят организаторы, приветствуется только на самой олимпиаде. После нее конкурентов будет объединять ни образование, а культура. Участники посетят Национальную Библиотеку и Академический Большой театр Оперы и балета.

