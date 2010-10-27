В Минске группа мошенников разжилась на несколько тысяч долларов, набирая телефонные номера наугад

Интернациональная группа мошенников разжилась на несколько тысяч долларов буквально за пару часов. Аферисты абсолютно наугад набирали телефонные номера и представлялись милиционерами. В результате люди, которые не имели проблем с законом, отдавали круглые суммы якобы за помощь в решении уголовных вопросов.

Абоненты оказались доступны. Как минимум шесть человек всего-то за пару часов добровольно разорились на несколько тысяч долларов. Действовали мошенники в буквальном смысле от звонка до звонка. Причем, набирали телефонные номера абсолютно наугад.

Дозвонившись до той или иной квартиры, злоумышленники переключались на психологический тариф. Представляясь следователем, один из аферистов как бы невзначай выяснял, как зовут любимого сына, внука или еще кого из родственников. И тут же информировал собеседника: дескать, тот самый член семьи практически только что сбил человека. Но по счастливому случаю замять дело можно. Заплатив лже-милиционеру солидную сумму.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Пока преступник держал жертву на телефонной трубке, в это время его подельник, находясь уже в подъезде, по сигналу подходил к двери, представлялся. В этот же момент человек по телефону говорил, что вот мол, мой коллега, передавайте ему деньги.

Возле одной из квартир афериста, который собирался забрать деньги у очередной жертвы, взяли с поличным и сопроводили совсем по другому адресу. Впрочем, свою вину он до сих пор отрицает. Равно как и не признается, где сейчас скрываются еще двое подельников.

По информации оперативников, непосредственно забирал деньги гражданин Литвы, звонки с «нехорошей» вестью поступали с территории Польши, но был в этой интернациональной команде и еще один человек. Предположительно, тоже литовец. После задержания подельника он успел пересечь границу. Так что сейчас следователи разыскивают сразу двух своих липовых коллег, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Бакланова, Андрей Сержантов, телекомпания «СТВ»