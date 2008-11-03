В Минске готовятся к международному турниру по спортивным танцам

Будущие выходные столице предстоит прожить в ритме танго, румбы и «ча-ча-ча». Турнир «Беларусь Опен - 2008» обещает стать одним из самых грандиозных событий в танцевальном мире. На состязание приедет рекордное количество участников. Около 500 пар из 32 стран мира. Кстати, больше станет и показательных выступлений. Не одна, как обычно, а две пары мировых звезд продемонстрируют свое мастерство под сводами столичного Дворца спорта. Насладившись танцами знаменитых итальянских пар - Доминико Соале и Джои Черазолли, пары Стефано ди Филиппо и Анны Мельниковой, зрители смогут оценить и молодых спортсменов. Впервые в Беларуси в рамках турнира состоится Чемпионат мира среди юниоров.