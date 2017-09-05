В Минске горячую воду больше отключать не будут

Паспорта готовности получили все без исключения источники тепла. А это значит, что они готовы к зиме. В среднем горячей воды в квартирах минчан не было 14 дней. За это время специалисты отремонтировали больше 40 котельных, провели испытание 250 центральных тепловых пунктов. А Энергетики запаслись резервным топливом. В частности, дров заготовили в десять раз больше, чем в 2016 году.