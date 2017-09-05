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В Минске горячую воду больше отключать не будут

05 сентября 2017 19:45
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Новости Беларуси. Столичные коммунальщики завершили испытание всех тепловых сетей. Горячую воду больше отключать не будут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске горячую воду больше отключать не будут-1

Паспорта готовности получили все без исключения источники тепла. А это значит, что они готовы к зиме. В среднем горячей воды в квартирах минчан не было 14 дней. За это время специалисты отремонтировали больше 40 котельных, провели испытание 250 центральных тепловых пунктов. А Энергетики запаслись резервным топливом. В частности, дров заготовили в десять раз больше, чем в 2016 году.

# общество # Коммунальное хозяйство # Фотофакт

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