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В Минске ежегодно добровольно уходят из жизни около 200 человек

07 сентября 2010 09:49
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Об этом сообщил заместитель главного врача по пограничной психотерапии Городского психоневрологического диспансера Минска, главный внештатный психотерапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Давидовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Как показал анализ суицидов в столице, проведенный Генеральной прокуратурой и прокуратурой города Минска, больше половины лиц, совершивших самоубийство, нигде не работали и не учились. Чаще всего добровольно уходят из жизни мужчины старше 45 лет. 60% совершивших самоубийство находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Минске действует городской центр пограничных состояний, в составе которого два амбулаторных отделения, психологическая лаборатория, служба экстренной психологической помощи "Телефон доверия" для взрослого населения, а также для детей и подростков, дневной стационар и два психоневрологических отделения. Помимо этого, безнадежно больным пациентам психолого-психотерапевтическая помощь оказывается в хосписе, на базе которого работают психотерапевт и психолог.

# общество

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