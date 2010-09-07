В Минске ежегодно добровольно уходят из жизни около 200 человек

Об этом сообщил заместитель главного врача по пограничной психотерапии Городского психоневрологического диспансера Минска, главный внештатный психотерапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Давидовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Как показал анализ суицидов в столице, проведенный Генеральной прокуратурой и прокуратурой города Минска, больше половины лиц, совершивших самоубийство, нигде не работали и не учились. Чаще всего добровольно уходят из жизни мужчины старше 45 лет. 60% совершивших самоубийство находились в состоянии алкогольного опьянения.



В Минске действует городской центр пограничных состояний, в составе которого два амбулаторных отделения, психологическая лаборатория, служба экстренной психологической помощи "Телефон доверия" для взрослого населения, а также для детей и подростков, дневной стационар и два психоневрологических отделения. Помимо этого, безнадежно больным пациентам психолого-психотерапевтическая помощь оказывается в хосписе, на базе которого работают психотерапевт и психолог.