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В Минске этой осенью посадят 40 тысяч деревьев

04 октября 2010 11:30
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Месячник по благоустройству продолжается. Акция стартовала в столице 1 октября.

В течение месяца планируется высадить свыше 120 тысяч луковичных растений, которые украсят клумбы города ранней весной. Особое внимание — благоустройству новых микрорайонов, парков, скверов и территорий около Минской кольцевой автодороги.

При наведении порядка в городе столичные власти рассчитывают на активную помощь минчан, трудовых коллективов, комитетов территориального самоуправления, общественных объединений и молодежных организаций.

Игорь Кушнеревич, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Жители Минска могут помочь нам в уборке листвы, уборке текущего мусора, очистке дорог и прелегающих зеленых зон.

# общество

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