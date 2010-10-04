В Минске этой осенью посадят 40 тысяч деревьев

В течение месяца планируется высадить свыше 120 тысяч луковичных растений, которые украсят клумбы города ранней весной. Особое внимание — благоустройству новых микрорайонов, парков, скверов и территорий около Минской кольцевой автодороги.
При наведении порядка в городе столичные власти рассчитывают на активную помощь минчан, трудовых коллективов, комитетов территориального самоуправления, общественных объединений и молодежных организаций.
Игорь Кушнеревич, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Жители Минска могут помочь нам в уборке листвы, уборке текущего мусора, очистке дорог и прелегающих зеленых зон.