В Минске этой осенью посадят 40 тысяч деревьев

В Беларуси начали работу сессии обеих палат Национального парламента страны

В Палате представителей откроется очередная шестая сессия, а в Совете Республики — пятая. Сенаторы рассмотрят пакет важнейших законопроектов в бюджетно-финансовой и налоговой сферах, который был принят депутатами на специально созванной внеочередной сессии. Один из них — о республиканском бюджете на 2011 год.