В Минске два врача арестованы за взятку

Прокуратура Партизанского района Минска возбудила уголовное дело в отношении председателя специализированной МРЭК и двух врачей.

Медиков подозревают в получении взятки, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» старший помощник прокурора Минска Сергей Балашев.

В отношении председателя специализированной медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) и двух врачей прокуратурой Партизанского района Минска возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 430 «Получение взятки» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Председатель специализированной МРЭК и один из врачей арестованы», уточнил собеседник агентства. Медики подозреваются в том, что получили взятку в размере 250 долларов от жительницы Минска, за благоприятное решение вопроса об установлении ей 2-й группы инвалидности по заболеванию.