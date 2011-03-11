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В Минске дан старт застройке 10 новых микрорайонов

11 марта 2011 13:28
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Через несколько лет их общая площадь превысит 11 тысяч квадратных метров.

Вывести строительную отрасль на качественно новый уровень поможет создание современных производственных баз. К примеру, в ближайшее время в Шабанах начнут возводить завод индустриального домостроения мощностью в 200 тысяч квадратных метров в год. Завершится реконструкция Минского домостроительного комбината, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Доменикан, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Импортозамещение будет обеспечено, в первую очередь, производством строительных материалов и конструкций  на территории Беларуси, а также механизмов, различных строительных конструкций и т.д.   

# общество

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