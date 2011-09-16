В Минске дан старт городским спартакиадам учащейся молодежи

На площадке у спортивного комплекса «Минск-Арена» отгремели фанфары республиканской акции «Неделя спорта и здоровья».

Участници акции:

Мы учимся в железнодорожном колледже. Уже не первый год занимаемся лыжными гонками. Участвуем в соревнованиях, занимаем первые места.

Школьникам и студентам дали время определиться с выбором вида спорта, которым они будут заниматься на протяжении учебного года. Созданным командам предстоит отстаивать честь своего района на многочисленных соревнованиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентина Балябо, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов:

Кто-то найдет себе занятие в школьной секции, вузовской секции, а кто-то определится со своими возможностями и придет заниматься в спортивную школу. Мы прекрасно понимаем, что без опоры на массовый спор у нас не вырастут новые олимпийские чемпионы.