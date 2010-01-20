В Минске четыре человека замерзли из-за равнодушия окружающих

Все четверо несчастных замерзли на территории Центрального района: двое — у подъезда одного из элитных домов в центральной части города, один — в переулке и один — на автобусной остановке.

Первых двух кто-то выгнал из подъезда на мороз, а другие замерзли потому, что заснули на улице, а все прохожие прошли мимо. Комментируя оба случая, заместитель начальника Центрального РУВД Валерий Матейко подчеркнул, что окружающие могли просто сообщить об этих «отдыхающих», набрав бесплатный номер 102, сообщает БЕЛТА.

«По большому счету, уснувшим в мороз может быть кто угодно — и возвращающийся из гостей благополучный горожанин, и принявший лишнее на грудь студент, и лицо без определенного места жительства… И даже если пьяный бомж, возможно, не заслуживает уважения, но сострадания достоин каждый, — считает Валерий Матейко. — Поэтому еще раз обращусь к нашим согражданам: в подобных случаях, пожалуйста, позвоните в милицию».