В Минске чествовали лучших железнодорожников Республики

2 августа прошло торжественное мероприятие в честь профессионального праздника - Дня железнодорожника. Собрались лучшие машинисты, проводницы, преподаватели и руководители. Решение производственных задач в этом году на высоте. Знака "Почетный железнодорожник" удостоены 30 человек, а "Выдатнiк Беларускай Чугункi" - 86. Также вручено 150 благодарностей и 100 почетных грамот. Сегодня же выбрали и лучшие фотоработы, присланные на конкурс "Моя родная магистраль". Выставка как нельзя лучше иллюстрирует трудовые будни белорусской железной дороги.