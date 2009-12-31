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В Минске центром гуляний станут площадки возле Национальной библиотеки и у стелы «Минск - город-герой»

31 декабря 2009 09:25
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Программы подготовлены и во всех районах города.

В половине второго ночи в районе проспекта Победителей небо столицы озарит красочный фейерверк. В течение 20 минут разноцветные залпы в музыкальном сопровождении будут радовать минчан и гостей города. Фейерверков в районах, как это было в прошлые годы, не будет.

По традиции безопасность белорусов будут обеспечивать все оперативные службы. Медики, спасатели и милиция работают в усиленном режиме. Бригады скорой помощи получат специальное оснащение, в том числе для экстренной мобилизации, и дополнительный резерв медикаментов. Врачи будут находиться практически во всех местах массового скопления людей.

Основное внимание этой ночью — охране общественного порядка. Площадки возле Национальной библиотеки и у стелы «Минск - город-герой» будут огорожены, здесь установят специальные пункты пропуска. Со спиртным и пиротехникой в места массовых гуляний не допустят. Кроме того, нельзя приносить крупногабаритные  предметы. Не стоит брать с собой и животных.

Столичный общественный транспорт с 31 декабря на 1 января будет работать с 15-минутным интервалом с полуночи до половины шестого утра. Это касается основных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Столичная подземка завершит работу в три часа ночи.

# общество

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