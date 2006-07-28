В Минске бум на цемент

Его непросто найти даже в интернет-магазинах. Покупатели в поисках этого "серого вещества" несколько недель штурмуют магазины и строительные рынки.

...В Минске - мода на строительство. Строятся все, кому не лень. Только вот уже в ближайшее время строиться будут только те, кто хорошенько побегал за злачным материалом, без которого не обойтись. Большинство стоящих в очереди покупателей не первую неделю ждали привоза на склады дефицита. Звонили, узнавали, но вряд ли они смогут дождаться.

С одной стороны, производители работают на полную мощность, снабжая цементом всю страну, а с другой стороны - частные потребители, которые не могут залить обыкновенный фундамент для дома.

В начале прошлого века в производстве цемента использовали только природные материалы. Бетон получали с помощью смешивания в определенных пропорциях песка, воды и цемента, а сегодня химия предлагает производителям большие возможности для замены дефицитного вяжущего средства для бетона.

Есть два пути решения проблемы: построить еще один цементный завод или установить дополнительные печи в таковых. Повышенный спрос на цемент с 2005 года. Чтобы возродить 6,2 млн. квадратных метров жилья в республике должно изготавливаться 5 млн. тонн известкового раствора. То есть на 70% больше, чем сегодня.

В целом ОАО "Красносельскстройматериалы" должно будет реализовать на внутреннем рынке 1 миллион 244 тысяч тонн цемента, ПРУП "Белорусский цементный завод" - 726 тысяч тонн и ПРУП "Кричевцементношифер" - 728 тысяч тонн.