В Минске будет третья ветка метро

Ожидается, что один из узлов разместится в районе железнодорожной станции «Минск-Пассажирский».

Новая линия соединит центр города с районом аэропорта «Минск-1», где планируется возведение масштабного комплекса «Минск-Сити». Как заявляют в столичном исполкоме, проектирование уже идёт, и подготовительные работы могут начаться уже во второй половине следующего года.

- В строительстве метро подготовительные работы занимают 55% всей стоимости. Нужно переложить коммуникации, сделать объездные дороги, снести старые строения, среди которых попадутся даже и двух-трехэтажные здания. Нужно отселить граждан. А сама прокладка тоннелей начнётся в конце 2011 года, чтобы к 2015-2016 первые две станции уже начали работу, - рассказал Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома.