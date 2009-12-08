В Минске автомобили угоняли для развлечения

Двое подростков из Минска ради развлечения совершили серию угонов автомашин.

Двое молодых людей (17 и 18 лет) захотели покататься на чужой машине. Сначала они нашли автомобиль, не оборудованный сигнализацией, быстро вскрыли переднюю дверь, разломали приборную панель и начали копаться в проводах, но завести машину так и не смогли. Затем у соседнего дома обнаружили другую машину и опять попытались завести. Снова не получилось. Молодые люди включили автомагнитолу и начали слушать музыку, пишет БЕЛТА.

Владелец машины, привлеченный звуками, выглянул из окна своей квартиры. Увидев, что в его транспортном средстве кто-то хозяйничает, он вызвал милицию. Сотрудники Октябрьского отдела Департамента охраны быстро задержали парней.

Как выяснилось, в ноябре-начале декабря эти двое участвовали как минимум в восьми угонах. Парни некоторое время катались на чужих машинах, а потом бросали. Оба ранее привлекались к административной ответственности.

Сейчас в отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 («Угон автодорожного транспортного средства или маломерного водного судна») УК Беларуси, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.