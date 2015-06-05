В Минске 5 июня чествуют лучших тружеников села по итогам 2014 года

Новости Беларуси. В Минске 5 июня прошел праздник хлеборобов. В столице чествовали лучших тружеников села по итогам прошлого года. Минувшим летом они собрали рекордный урожай – более 9 миллионов тонн зерна.

Символично, что церемония прошла в рамках главной агропромышленная выставки страны. Она, кстати, тоже поставила рекорд – по количеству участников: полтысячи компаний из 23 стран. На ее выставочных полях награды получили те, кто ударно трудился на хлебных полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей выбирали по показателям эффективности в сфере сельского хозяйства. Лучших наградили дипломами и денежными призами. Среди областей отметили Брестскую. А в каждом регионе выбрали и самые успешные районы: это Каменецкий, Верхнедвинский, Речицкий и Несвижский.

Владимир Адамович, фермер, победитель соревнования за достижение высоких показателей эффективности работы в области сельского хозяйства за 2014 года:

Это картофель моей мечты. Всегда надо как-то выделяться и отличаться от других, поэтому я всегда мечтал выращивать цветной картофель.

Его окрестили бульбамэном. Владимир Адамович – успешный фермер. Второй хлеб для него сегодня и хлебный доход. Более 15 лет мужчина посвятил фармацевтическому бизнесу, сейчас успешно осваивает бизнес аграрный.

Ольга Власовец, СТВ:

Мы предложили нашему герою устроить небольшой экзамен. Сможет ли он из трех сортов картофеля определить, где какой.

Владимир Адамович:

Это сорт «Скарб» - один из вкуснейших. Это – «Бриз», а это новый сорт – «Манифест».

Фермер экзамен с успехом выдержал. И неудивительно, ведь его коллеги по цеху называют законодателем мод в белорусском картофелеводстве. Это он первым понял, что сегодня новый тренд – овощи мытые и в презентабельной упаковке. В планах – продавать картофель в Алжир и Египет.

Владимир Адамович:

Я решил, что надо доказать и показать, что и в сельском хозяйстве можно хорошо зарабатывать, что может быть высокая рентабельность.

И это ему удалось. Сегодня наш герой вместе с успешными аграриями отмечен в рамках альтернативных «Дождинок». Конкурс проходит в ином формате. Из финального аккорда жатвы он стал масштабным конкурсом аграриев.

С главной сцены международной выставки «Белагро» звучали имена самых успешных хозяйств, фермеров, областей и районов по итогам прошлого года.

Николай Токарь, заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета:

Прошлый год для нас был очень удачным, очень благоприятным. Впервые получено почти 1,5 млн тонн зерна. Хорошие результаты в области животноводства. Результаты всегда радуют, поэтому приятно получать награды.

Иван Крупко, председатель Несвижского районного исполнительного комитета:

Получены высокие показатели в области растениеводства, животноводства. Это дало возможность в целом получить хорошую экономику. Мы сработали в целом с прибылью, с хорошей рентабельностью, поэтому эта премия, которая сегодня получена, грамота будут удостоены самые лучшие труженики Несвижского района.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Если мы на «Дожинках» подводили итоги, чествовали победителей по результатам урожайности зерновых культур, но, правда, с учетом экономических показателей, то вот этот формат, который сегодня был — это награждение победителей, лауреатов, дипломантов по чисто экономическим показателям работы коллективов, сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, районов и областей.

Сегодня агропромышленный комплекс – отрасль стратегическая, поэтому труженикам села и зеленый свет, и почести. Перед ними стоит важная и амбициозная задача: не только прокормить страну, но и заработать. Для этого нужно не только вырастить, но и суметь продать.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Есть задача главы государства. Мы должны выйти на 7 млрд экспорта продукции агропромышленного комплекса. В принципе, есть все предпосылки к тому, чтобы это задание обеспечить. В общем-то, стоит вопрос как, какими силами, какими способами и технологиями выходить на заданные цифры.

А успех и будущее отрасли в натруженных, но сильных руках аграриев.

Владимир Адамович:

Самое главное – производительность труда. Работать, работать и еще раз работать.