Новости Беларуси. В честь юбилея милиции в Минске 4 марта состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел Беларуси. К нему готовились заранее.

Несколько вечеров подряд непосредственно на месте проведения парада мастерство оттачивали пешие расчеты различных подразделений.

По центру Минска также пройдёт автомобильная колонна. Ожидается, что перед участниками торжества выступит с речью Президент Беларуси. Трансляция с Октябрьской площади будет вестись в прямом телеэфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.