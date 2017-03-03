Прямой эфир

В Минске 4 марта состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел

03 марта 2017 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В честь юбилея милиции в Минске 4 марта состоится торжественный марш подразделений Министерства внутренних дел Беларуси. К нему готовились заранее.

Несколько вечеров подряд непосредственно на месте проведения парада мастерство оттачивали пешие расчеты различных подразделений.

По центру Минска также пройдёт автомобильная колонна. Ожидается, что перед участниками торжества выступит с речью Президент Беларуси. Трансляция с Октябрьской площади будет вестись в прямом телеэфире,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Милиция Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
На каких улицах остановка и стоянка будут запрещены 3 и 4 марта
03 марта 2017 18:07

На каких улицах остановка и стоянка будут запрещены 3 и 4 марта

Накануне юбилея сотрудникам и ветеранам милиции вручили памятные медали и дипломы
03 марта 2017 17:56

Накануне юбилея сотрудникам и ветеранам милиции вручили памятные медали и дипломы

Долгожданное событие: на Улице Уборевича ключи от квартир получили 119 семей
03 марта 2017 17:41

Долгожданное событие: на Улице Уборевича ключи от квартир получили 119 семей