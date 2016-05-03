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В Минске 3 мая начнут отключать отопление в детских садах и школах

03 мая 2016 06:36
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Новости Беларуси. В Минске 3 мая  начнут отключать отопление в детских садах и школах. Это связано с благоприятным прогнозом погоды. Отопительный сезон с этого дня также закончится для больниц, музеев, архивов и библиотек.

В прошлом году в столице подача тепла в садиках, школах и учреждениях здравоохранения была прекращена 24 апреля. Более позднее отключение отопления в этом году вызвано прохладной погодой, установившейся в Беларуси во второй половине минувшего месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

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