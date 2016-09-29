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В Минске 29 сентября пройдет XXIV Координационный совет Международной ассоциации союзов архитекторов

29 сентября 2016 05:56
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Новости Беларуси. 29 сентября в столице соберутся архитекторы из 16 стран. Минск принимает XXIV Координационный совет Международной ассоциации союзов архитекторов. Он объединяет в своих рядах градостроителей из СНГ и Сербии. Приедут профессионалы из Грузии, Украины, Молдовы, Астаны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Для гостей пройдет экскурсия по главным достопримечательностям Минска.

А уже завтра откроется выставка Международного конкурса на лучший проект или постройку.

Международная ассоциация Союза Архитекторов создана в 1992 году и является правопреемником Союза архитекторов СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Архитектура

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