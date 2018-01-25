Прямой эфир

В Минске 25 января работал ресторан в стиле поп-ап: что это такое

25 января 2018 22:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вкусный завтрак и приятное общение. 25 января в одном из крупных торговых центров прошло очень необычное мероприятие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 25 января работал ресторан в стиле поп-ап: что это такое-1

В 9 утра открылся ресторан в так называемом стиле поп-ап. Это значит – на один день. В Беларуси это произошло впервые. За несколько часов посетители пообщались с известными блогерами, спортсменами, художниками и артистами. Такие рестораны открываются под конкретную тему. 25 января это был «завтрак». В 2 часа ресторан закрылся. А впечатления – остались.

В Минске 25 января работал ресторан в стиле поп-ап: что это такое-4


Валерия Немцова:
Атмосфера очень такая домашняя, мило, по-домашнему, уютно, и спикеры охотно отвечают на все вопросы, как и из социальных сетей, так и из зала, я видела, люди подходят к ним, фотографируются.

# общество # Фотофакт # Необычное # Валерия Немцова

Другие новости рубрики

Все новости
Когда сессия позади, можно устроить «Каникулы в Логойске». Как отметили Татьянин день студенты БГУ
25 января 2018 20:26

Когда сессия позади, можно устроить «Каникулы в Логойске». Как отметили Татьянин день студенты БГУ

Каждому, кто ищет работу, помогут. Президент Беларуси подписал Декрет о содействии занятости населения
25 января 2018 18:43

Каждому, кто ищет работу, помогут. Президент Беларуси подписал Декрет о содействии занятости населения

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска?
25 января 2018 17:07

Почему минус 10 – лучшая температура для энергосистемы Минска?