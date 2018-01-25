В Минске 25 января работал ресторан в стиле поп-ап: что это такое

Новости Беларуси. Вкусный завтрак и приятное общение. 25 января в одном из крупных торговых центров прошло очень необычное мероприятие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 9 утра открылся ресторан в так называемом стиле поп-ап. Это значит – на один день. В Беларуси это произошло впервые. За несколько часов посетители пообщались с известными блогерами, спортсменами, художниками и артистами. Такие рестораны открываются под конкретную тему. 25 января это был «завтрак». В 2 часа ресторан закрылся. А впечатления – остались.