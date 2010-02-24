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В Минске 23 февраля за распитие пива в общественных местах составлено 80 административных протоколов

24 февраля 2010 15:03
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Накануне вступили в силу поправки в уголовный и административный кодексы Беларуси.

Наибольшее количество протоколов было составлено в Московском районе столицы. И, как отметили в ГУВД Мингорисполкома, это число не отражает реальной картины, так как в первый день нововведения милиционеры делали скидку на праздник и неосведомленность некоторых минчан. Ограничивались в основном профилактической беседой. А протоколы составляли на лиц, которые не просто распивали пиво, а находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отныне к нарушителям со стороны правоохранителей скидок не будет, и за распитие пива или слабоалкогольных напитков в общественных местах будут наказывать рублем. Первый штраф — до восьми базовых величин, сегодня она составляет 35 тысяч рублей.

# общество

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