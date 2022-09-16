В Минске 17 сентября начнётся сезон сельхозярмарок. Где в столице можно закупиться на зиму?

Главная площадка развернется возле «Чижовка-Арены». Время ее работы с 09:00 до 17:00. Торговые ряды будут в каждом районе столицы, в некоторых организуют сразу несколько площадок. В Партизанском старт будет дан на бульваре Тракторостроителей, а позже адреса будут менять каждую неделю. Во Фрунзенском закупиться на зиму можно по улице Притыцкого, 27, а в Советском – в парке Дружбы народов. Другие адреса сельхозярмарок вы видите на своем экране. Торговля продлится до 4 декабря.