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В Минске 17 сентября начнётся сезон сельхозярмарок. Где в столице можно закупиться на зиму?

16 сентября 2022 15:33
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Новости Беларуси. В выходные, 17-18 сентября, в Минске стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок. Все желающие смогут приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске 17 сентября начнётся сезон сельхозярмарок. Где в столице можно закупиться на зиму?-1

Главная площадка развернется возле «Чижовка-Арены». Время ее работы с 09:00 до 17:00. Торговые ряды будут в каждом районе столицы, в некоторых организуют сразу несколько площадок. В Партизанском старт будет дан на бульваре Тракторостроителей, а позже адреса будут менять каждую неделю. Во Фрунзенском закупиться на зиму можно по улице Притыцкого, 27, а в Советском – в парке Дружбы народов. Другие адреса сельхозярмарок вы видите на своем экране. Торговля продлится до 4 декабря.  

# Ярмарки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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